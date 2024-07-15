Тела двух утонувших мужчин обнаружили в реках в Тульской области

В реках Ока и Красивая Меча в Тульской области обнаружены тела двух ранее утонувших мужчин. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июля.

Тело одного из утонувших обнаружено на акватории реки Ока в городе Алексин, второго — на акватории реки Красивая Меча в Ефремове. Как уточняет ТСН24, оба места не оборудованы для купания.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются. В спасательном ведомстве призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.

Ранее в этот же день в МЧС России сообщили, что с начала лета в водоемах страны утонули 1314 человек, в том числе 215 детей. Еще 8 июля число погибших на воде составляло 1056. В тот день в спасательном ведомстве заявили, что тревожная динамика фиксируется в 41 регионе, а в Московской и Новосибирской областях ситуация критическая.