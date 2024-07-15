Карантин из-за заболевания свиней ввели в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском проводят ограничительные мероприятия после того, как в фермерском хозяйстве, где разводят свиней, при проведении лабораторных исследований обнаружили возбудителя трихинеллеза. Карантин ввели на территории эпизоотического очага. Петропавловск-Камчатский городской округ определили как неблагополучный пункт.

В период проведения ограничительных мероприятий на территории запрещается перемещение и перегруппировка животных внутри хозяйства, вывоз и ввоз животных, кроме того, запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением и передвижением животных, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, туши восприимчивых животных, в том числе свиней, лошадей, тушки нутрий, а также мясо, полученное от добытых на охоте животных, должны подвергаться обязательной трихинеллоскопии. Речь идет об исследовании проб мышц на предмет наличия в них личинок возбудителя.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в деревне Заозерная Тюменской области у крупного рогатого скота обнаружили вирус бешенства. Заболевание выявили в образце патологического материала, отобранного у животных.