Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых металлургических проектов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил новые металлургические проекты в регионах РФ. Церемония состоялась 15 июля.

«Наша горно-металлургическая индустрия сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база и, конечно, это крепкие традиции и семейные династии. Это, как я уже сказал, сотни тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в 2023 году Россия стала первой в мире по объемам производства высокосортного никеля, заняла второе место по выплавке алюминия, третье — по изготовлению титановой продукции, а также пятое — по производству стали.

Среди проектов, которым был дан старт, была доменная печь №5 на Енакиевском заводе в Донецкой Народной Республике. Ее капитально отремонтировали после долгого простоя. Начало работы печи позволит предприятию выпускать более 1 млн т стали в год. Среди ассортимента продукции завода — арматура, изделия металлопроката и товарный чугун.

Также были запущены печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. Ввод новых печей поможет вдвое увеличить изготовление жаропрочной стали и ее сплавов, которые используются в высокотехнологичных отраслях, например, авиапромышленности и судостроении. Президент подчеркнул, что на «Русполимете» работают 3,5 тыс. человек.

Кроме того, Путин дал старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в Челябинской области. Это батарея 50 печей, каждая из них состоит из четырех блоков. Комплекс способен производить 2,5 млн т коксующегося угля в год. Он поможет снизить загрязняющие выбросы в атмосферу на 11,3 тыс. т в год.

Ранее в этот день глава государства на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга, рассказал, что в Донецкой и Луганской Народной Республиках (ДНР и ЛНР) за год на 30% выросло производство металлопродукции, и это хороший результат, хотя над восстановлением отрасли в этих регионах еще предстоит работать.

Тогда же президент подчеркнул, что металлургическая сфера имеет стратегическое значение для России, в том числе и для армии страны. Путин обратил внимание, что сейчас нужно проводить модернизацию предприятий отрасли, потому что она становится всё более высокотехнологичной и находит применение в самых разных сферах: от авиации и космонавтики до электроники и медицины.

День металлурга был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается в каждое третье воскресенье июля.