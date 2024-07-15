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Стало известно о перестрелке дезертиров ВСУ с пограничниками под Одессой

Лебедев: семь дезертиров ВСУ устроили перестрелку с пограничниками под Одессой
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Семь дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку с представителями пограничной службы при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — поделился он с «РИА Новости».

Как отметил координатор подполья, в результате случившегося пограничники понесли потери и отступили. Дезертиры, в свою очередь, избавились от оружия и погон в реке, для того чтобы не выглядеть комбатантами и чтобы на них распространялись нормы беженцев.

Кроме того, Лебедев подчеркнул, что пограничники также совершают побег через границу, договариваясь с коллегами «с другой стороны». По его словам, в начале июля полроты ушло в Венгрию.

За деньги — да: на Украине создадут сеть доносителей для отлова уклонистов
Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию

Ранее, 6 июля, на Украине задержали четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу страны на надувных кругах через реку Тису. При задержании пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку.

4 июля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин пытаются выехать с Украины. По словам депутата, всё больше людей работают в стране неофициально, чтобы избежать утечки личных данных в государственные базы.

Ранее, 5 июня, Госбюро расследований (ГБР) Украины на фоне больших потерь и нехватки личного состава украинской армии разрешило привлекать к службе дезертиров. В документе говорится, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи возвращения дезертиров в подразделения до вынесения процессуального решения по совершенным им преступлениям.

Украинские СМИ 20 мая сообщили, что военкоматы в стране подали в полицию запросы на розыск порядка 95 тыс. уклонистов. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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