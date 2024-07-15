Прокуроры проводят проверку после нападения собаки на ребенка в Вилючинске

В Вилючинске прокуратура устанавливает обстоятельства нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел возле дома в микрорайоне Центральный. Собака была привязана к перилам и набросилась на проходившего мимо девятилетнего мальчика.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на надзорное ведомство, у мальчика раны на плече и на спине. По результатам медицинского обследования ему назначили амбулаторное лечение.

Прокуратуре предстоит не только установить причины произошедшего, но и проконтролировать исполнение законодательства об ответственном обращении с животными. По итогам проверки будут приняты меры реагирования, направленные на компенсацию вреда, причиненного несовершеннолетнему.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика, который отдыхал в детском лагере «Арахлей». Ребенок с рваными ранами головы и шеи был госпитализирован в реанимацию местной больницы. Возбуждено уголовное дело.