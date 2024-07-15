Дело возбудили после вылова 23 экземпляров горбуши на Колыме

Уголовное дело возбуждено в Магаданской области по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Факт нарушения был установлен во время оперативно-профилактического мероприятия «Путина».

Правоохранители задержали 41-летнюю женщину, которая на правом берегу реки Ола незаконно выловила 23 экземпляра горбуши. Эту рыбу женщина добывала в проходной день и использовала при этом запрещенное орудие лова.

Ущерб от ее действий оценили в сумму, превышающую 22 тыс. рублей. Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Магаданской области.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что на Сахалине пресекли незаконную добычу морского ежа. На судне в морском порту Невельск из незаконного оборота изъяли порядка 11 т морского ежа. Специалисты-ихтиологи признали морского ежа жизнеспособным и выпустили в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб государству оценили в сумму, превышающую 66 млн рублей.