В России представили новую модель подготовки кадров в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило новую модель подготовки кадров для решения вопроса дефицита рабочей силы в стране. Федеральные округа будут формировать задания по количеству студентов, привлечению работодателей к формированию целевых мест, работать с образовательными программами и профстандартамии, передавая решения региональным властям, рассказал 15 июля директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

«Эта модель призвана помочь в вопросе снижения кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики региона и сформировать подходы к привлечению перспективных молодых ребят из соседних регионов, сформировав как итоговый продукт проект повышения привлекательности региона с точки зрения профессиональной самореализации», — заявил эксперт на проектно-образовательном интенсивен «Архипелаг 2024».

Вайно отметил, что восполнение кадрового дефицита — это вопрос внутрирегиональной политики и межрегиональных отношений. И он должен ориентироваться не только на молодежь, выпускников вузов и ссузов, но и на людей более старшего, предпенсионного возраста.

С его мнением согласна и замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина.

«Важно продумывать сервисы, которые мы можем предлагать тем, кто хочет профессионально двигаться, работать, несмотря, например, на возраст и определенные жизненные ситуации. Рынок труда — не только студенты и молодежь, это всё трудоспособное население страны», — отметила она.

По итогам обсуждения экспертами модель будет представлена на итоговой сборке результатов трека, предложена к учету в проектировке мероприятий национального проекта «Кадры» и дополнительных показателей по трудоустройству в отраслевые национальные проекты.

7 июня первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии «Кадры решают!» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что ситуация с кадрами в промышленной отрасли России постоянно меняется, однако на сегодняшний день в ней наблюдается нехватка около 240 тыс. специалистов.