В детских лагерях ЕАО нашли нарушения при организации питания

Власти ЕАО подвели итоги первой смены оздоровительной кампании. Губернатора области Ростислава Гольдштейна проинформировал об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

Всего в области функционируют 69 оздоровительных лагерей. Отдохнули в них на данный момент более 4,3 тыс. детей. В 56 лагерях началась вторая смена. Сейчас в них отдыхают порядка 3,2 тыс. детей.

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели 27 профилактических проверок. По их итогам выдано 23 предписания для устранения нарушений, связанных с организацией питания и соблюдения правил личной гигиены сотрудников столовых, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в тувинскую инфекционную больницу направили более 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Поначалу сообщалось о 18 госпитализированных из лагеря «Чагытай», однако позднее их число возросло. Дети начали жаловаться на недомогание после возвращения домой.