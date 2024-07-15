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СМИ сообщили о готовности ХАМАС поддержать переговоры по урегулированию в Газе

Asharq News: ХАМАС не будет закрывать дорогу для мирных переговоров по Газе
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Фото: TASS/AP/Jehad Alshrafi
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Представители радикального палестинского движения ХАМАС не против возобновления мирных переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом 15 июля сообщает саудовский телеканал Asharq News.

Как заявил СМИ высокопоставленный представитель движения на условиях анонимности, в ХАМАС «не станут закрывать ни одного окна, которое могло бы привести к остановке войны».

«Мы согласились с подходом посредников, несмотря на наше недоверие к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его намерениям, надеясь изменить прямое давление на Нетаньяху», — отметил он.

Как добавил чиновник, посредники считают, что принятие мирного договора ХАМАС откроет дорогу администрации Белого дома к работе по остановке военных действий. А также даст официальную возможность прекратить огонь многим израильским ведомствам, в частности органам безопасности страны, которые считают, что война исчерпала свои цели.

Вопреки всем скандалам Израиль не окажется в изоляции. И вот почему

До этого, 3 июля, сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. Затем, 10 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для палестинских радикалов.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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