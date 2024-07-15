Военный суд отпустил генерала Попова под домашний арест

Военный суд 15 июля отпустил бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что мера пресечения установлена до 11 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ходатайство следствия о переводе под домашний арест Моисеева, второго фигуранта по делу Попова, будет также рассмотрено в закрытом режиме.

Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.

Так, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Затем СК снова подал ходатайство об изменении меры пресечения.

Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, бизнесмена Моисеева, также арестованное в рамках этого уголовного дела. Затем, 4 июля, стало известно, что он уже частично погасил причиненный ущерб.

Адвокат военного Сергей Буйновский, ранее, 24 мая, заявлял, что свою вину генерал-майор не признает. Кроме того, защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц и дела о мошенничестве в отношении адвоката Дмитрия Аграновского.