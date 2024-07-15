В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

В Москве началось строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Мэр столицы Сергей Собянин дал старт работам в понедельник, 15 июля.

«Надеюсь, что исторический проект завершится успехом», — сказал он журналистам и отметил, что строительство продлится около четырех-пяти лет.

Собянин напомнил, что проект станции был готов еще в 1950-х годах, однако из-за сложностей возведения его откладывали. По его словам, эта работа является важной для жителей столицы, так как позволит снять до 20% нагрузки со станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

«Достоевская» Кольцевой линии будет расположена между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская».

Мэр уточнил, что рабочим предстоит проложить запасные тоннели, организовать станцию и соединить ее с одноименной Люблинско-Дмитровской линии метро, пишет «Газета.Ru».

Еще в марте стало известно, что Собянин утвердил название двух будущих станций метро, в том числе «Достоевской». Отмечалось, что она будет расположена вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом. Мэр уточнял, что с ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тыс. жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща.