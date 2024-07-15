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В Монголии завершился заключительный этап ралли «Шелковый путь»

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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В Монголии завершился в понедельник, 15 июля, заключительный этап ралли «Шелковый путь – 2024».

«Чем дальше ралли продвигается по Монголии, тем сложнее задача у экипажей. Трасса непредсказуемая — вокруг только горы и камни. Из-за дождя дорога очень скользкая, поэтому слишком высокая скорость может стоить экипажам очень дорого», — сказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Запутанная трасса — это настоящее испытание для пилотов, так как погода меняется на глазах. По словам корреспондента, точной дороги нет, все экипажи едут по реке.

Автомобиль команды «Газ Рейд Спорт» получил повреждения. Участники застряли на камне, вытянули опору, однако машина покатилась вниз.

Ралли «Шелковый путь» завел экипажи и на труднопроходимые песчаные дюны. Для грузовых машин это не является проблемой, они буквально летают по огромным барханам Монгол-Элс. Однако не всё в зыбучих песках зависит от мастерства.

«Пропало рулевое управление. Для нас это означало, что мы не можем продолжить движение. К нам подъехал экипаж Виталия Мурулева и предложил снять их редуктор. Несмотря на то, что они проводят свою лучшую гонку в карьере», — заявил пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович.

Отмечается, что многие экипажи объехали песчаное препятствие, получили штрафные шесть часов. Победитель прошлого ралли Сергей Рудский отмечает, что машина находилась в 20 см от пропасти. Было принято решение поехать по другой траектории, однако и там их ждала неудача в виде камей. Именно они делают монгольскую трассу опасной и труднопроходимой.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Следующий пункт ралли — Улан-Батор.

Пустынный марафон: «Шелковый путь - 2024» станет одним из сложнейших в истории
Маршрут ралли-рейда пройдет через сибирскую тайгу, Алтай и Гоби

Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 5 июля в Томске. В этом году марафон проходит в международном формате. Финишировать спортсмены будут в монгольской столице Улан-Баторе. В соревнованиях принимают участие грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы, им предстоит преодолеть более 5 тыс. км по бездорожью.

8 июля сообщалось, что состоялся заезд Томск – Барнаул в рамках ралли «Шелковый путь». Поучаствовать в нем приехали участники из 13 стран. Сложные условия, плохая видимость и пыль помешали некоторым добраться до финиша. Кроме природных факторов гонщики столкнулись и с препятствиями, созданными человеком. Чемпион прошлого «Шелкового пути», руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович потерял больше пяти минут из-за упавшего на дорогу дерева, а затем чуть не столкнулся лоб в лоб с «КамАЗом».

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