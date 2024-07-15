СМИ узнали о предложении России от Эстонии совместно измерить дно реки Нарвы

Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить дно реки Нарвы, по которой проходит граница двух стран. Об этом 15 июля рассказал эстонский портал ERR.

«МИД сообщил в понедельник, что вызвал представителя российского посольства для передачи дипломатической ноты, в которой эстонская сторона предлагает России совместные измерения фарватера на реке Нарва», — говорится в материале.

Фарватер — самая глубокая часть водного пространства для прохода судов. Вопрос ее определения стал актуален после того, как у двух стран возникли разногласия по поводу расположения буев на реке. Также предложение связано с тем, что условия в проточных водоемах меняются в связи с природными условиями.

По сообщению ERR, измерения пройдут не позднее августа. Последний раз они проводились почти 20 лет назад, уточняет издание.

Ранее, 23 мая, МВД Эстонии заявило, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве. Там отметили, что эстонские военнослужащие установили их 13 мая в соответствии с законом о государственной границе на период навигации. Однако, как сообщило эстонское ведомство, военные РФ приступили к снятию плавучих знаков уже ночью.

До этого, 22 мая, стало известно, что Эстония потратит €4 млн на строительство заграждений на границе с Россией. Ожидается, что новые объездные дороги будут построены к 2026-му.

В 2005 и 2014 годах Москва и Таллин подписали договоры о государственных границах, однако документы не были ратифицированы. В 2020-м правящая коалиция Эстонии заявляла, что не собирается утверждать ранние договоренности. Вопрос поднимался вновь в 2021 и 2022 годах, однако подвижек не произошло. Теперь кабмин страны принял решение о застройке территорий без учета достигнутых тогда соглашений.