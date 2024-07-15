Бывший тренер сборной России прокомментировал победу Испании на Евро-2024

Испания заслуженно победила в финале Евро-2024. Такое мнение бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал в понедельник, 15 июля.

«Феерическая игра. Игра, которая заставляет задуматься, по какому пути следует идти, и он самый верный. Испанцы на протяжении всего чемпионата показывали игру, которая и смотрибельна, и приносит результат, и в то же время дает возможность посмотреть, за счет чего эта команда стала чемпионом Европы», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, команда по праву в четвертый раз будет носить звание чемпиона, потому что в ней есть всё отражение испанского чемпионата, начиная с детско-юношеского футбола и заканчивая главной командой страны.

«Эта вертикаль дает возможность готовить мастеров очень высокого уровня с хорошей и индивидуальной техникой и возможностями добиваться не только результата, но и привлекать болельщиков», — сказал Игнатьев.

Также он высказался и о команде Англии, которая уступила в финале. По мнению специалиста, подопечные главного тренера Гарета Саутгейта показали футбол, в особенности на последней стадии, который заслуживает и внимания, и серьезного отношения.

«Думаю, что эта игра не есть плод каких-то случайных моментов. Английский чемпионат выталкивает этих больших мастеров, которые в начале чемпионата не могли показывать свой уровень в силу определенной усталости, накопившейся во время большого количества игр чемпионата», — заключил он.

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Накануне сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте kp.ru. Матч закончился со счетом 2:1. Для Испании победа на континентальных турнирах стала четвертой, передает НСН. Подопечные Саутгейта, в свою очередь, проигрывают в финале первенства второй раз подряд.

Футболисты сборной Испании 14 июля установили рекорд чемпионатов Европы по забитым голам за один турнир матча, передает RT. Всего на Евро-2024 они забыли 15 мячей. Испанская сборная смогла обогнать национальную команду Франции, которая в 1984 году в рамках чемпионата забила 14 голов.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.