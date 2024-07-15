WP: ФБР нашло еще одно подозрительное устройство в доме стрелявшего в Трампа

В доме подозреваемого в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа было найдено еще одно подозрительное устройство. Об этом 15 июля сообщила газета The Wasgington Post со ссылкой на ФБР.

«В заявлении ФБР, сделанном в воскресенье вечером, говорится, что в доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было обнаружено второе «подозрительное устройство», — говорится в публикации.

Оба устройства были обезврежены специалистами и сейчас изучаются в лаборатории. ФБР на данный момент работает «над определением последовательности событий и перемещений стрелка до стрельбы».

Накануне газета WSJ сообщила об обнаруженных в автомобиле стрелявшего взрывных устройствах. Авто Крукса было припарковано неподалеку от места, где проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США в штате Пенсильвания.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. При этом телеканал CNN сообщал, что один из полицейских видел стрелявшего в Трампа на крыше в ходе осмотра местности после звонков о подозрительном человеке.

Позднее, 15 июля, национальный центр судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере, расследуя покушение на Трампа, провел аудиоэкспертизу, в ходе которой было установлено, что в политика стреляли минимум из трех видов оружия. Эксперт-криминалист Роберт Махера добавил, что благодаря аудиоанализу подтвердилось, что стрелок находился на расстоянии от 360 до 393 футов (от 109 до 119 м) от трибуны.

По данным телеканала CBS, подозреваемый в стрельбе на митинге состоял в стрелковом клубе города Клэртон (Пенсильвания). Президент клуба Билл Селлитто подчеркнул, что произошедшее на митинге было «бессмысленным актом насилия» и клуб однозначно осуждает действия стрелявшего.