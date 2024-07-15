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Мишустин рассказал о направленных на помощь семьям федеральных проектах

Мишустин: предлагается открыть группы кратковременного пребывания дошколят в вузах
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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В нацпроект «Семья» войдут пять федеральных проектов, подразумевающих в том числе продолжение программы материнского капитала, строительство детских садов, открытие комнат матери и ребенка в вузах. Об этом 15 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Масштабный проект «Семья», в него войдут пять федеральных [проектов]. Их реализация позволит усилить помощь семьям при рождении ребенка, на всех этапах его взросления, вырастить целую систему поддержки, как поручал президент [РФ Владимир Путин], уделяя особое внимание многодетным семьям», — сказал он в ходе стратегической сессии в Координационном центре правительства.

Так, продолжится программа материнского капитала, сохранятся уже действующие меры, а с 2026 года будет предусмотрена ежегодная выплата работающим родителям с двумя и более детьми. Также глава правительства обратил внимание, что нужно помочь молодым родителям, совмещающим учебу и воспитание ребенка. На фоне этого предлагается открыть в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошколят.

Среди прочего продолжится модернизация медучреждений — будут открываться новые женские консультации, будут созданы условия для выездной работы и патронаж на дому недавно родивших мам.

«От состояния здравоохранения во многом зависит качество жизни и демографические показатели, поэтому такие темы всегда в фокусе работы правительства», — подчеркнул премьер.

Также государство продолжит строительство детских садов, прежде всего там, где не хватает мест. Помимо этого, в регионах для улучшения досуга семей обновят учреждения культуры.

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Ранее, 27 июня, в Минобрнауки России предложили ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ учащимся в вузах родителям детей дошкольного возраста. Выплату планируют включить в национальный проект «Семья».

До этого, 12 июня, Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Это позволит предоставлять россиянам, родившим третьего или последующих детей, выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.

Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья» 29 февраля. В рамках нацпроекта планируется выделить до 2030 года не менее 75 млрд рублей регионам, где коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. Это 39 субъектов Федерации.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что данный нацпроект позволит консолидировать работу различных госорганов по помощи семьям, станет своеобразной дорожной картой.

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