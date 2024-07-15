В Минпромторге заявили о плане увеличить в РФ выпуск редких металлов к 2030 году

Россия намеревается к 2030 гому нарастить выпуск редких и редкоземельных металлов в восемь раз. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на мероприятии, которое посвящено Дню металлурга.

«В предыдущие годы были разработаны технологии переработки сложных руд и извлечения этих металлов. Сейчас с господдержкой готовятся к запуску инвестпроекты «Росатома» — это Ловозерский ГОК (горно- обогатительный комбинат. — Ред.) и Соликамский магниевый завод, проекты «Ростеха» и «Хайлэнд Голд» — Тырныаузское вольфрамово-молибденовое [месторождение], Тастыгское литиевое [месторождение] и Ермаковское месторождение бериллия», — сказал министр.

Кроме того, продолжил он, есть инициативы от частных компаний, например, группа компаний «Скайград» будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске. Благодаря этим проектам к 2030 году в России также планируется сократить долю импорта в потреблении до 15%.

Также Алиханов объяснил, что в 2023 году металлургическая отрасль вышла на близкие к рекорду объемы. По его словам, с начала этого года произошло небольшое снижение выплавки жидкой стали, это связано с сокращением экспортных поставок сортового проката.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии страны. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств. Он отметил, что год от года металлургическая отрасль в РФ становится все более высокотехнологичной, и это открывает новые возможности в самых разных сферах — от авиации и космонавтики до электроники и медицины.

День металлурга был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается в каждое третье воскресенье июля.