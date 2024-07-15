Алиханов: Россия планирует к 2030 году увеличить выпуск редких и редкоземельных металлов в 8 раз

Алиханов: Россия планирует к 2030 году увеличить выпуск редких и редкоземельных металлов в 8 раз

2024-07-15T15:04:53+03:00

2024-07-15T15:04:53+03:00

2024-07-15T15:04:53+03:00

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