Путин сообщил о росте производства металлопродукции в ДНР и ЛНР за год на 30%

Производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) выросло за год на 30%. Об этом 15 июля сообщил президент России Владимир Путин.

«За последний год по сравнению с предыдущим — за 2023-й по сравнению с 2022-м — в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%», — сказал глава государства на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

По словам российского лидера, этот показатель является хорошим результатом.

Путин отметил, что предстоит еще много сделать для восстановления и модернизации металлургии Донбасса, власти страны будут решать эти задачи постепенно, в том числе по интеграции отрасли в единое экономическое пространство государства.

Ранее, в июне, президент заявил, что восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. Он обратил внимание на хороший промышленный потенциал региона. Путин добавил, что предприятия уже начали отчислять налоги в местные и федеральные бюджеты.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.