Мать убитого в Перми ребенка признала свою вину

Пермячка Ирина Шатова, оставившая у мусора чемодан с телом своего девятилетнего сына, призналась в его убийстве. Об этом 15 июля сообщили в краевом СУ СК РФ.

«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Следствие выдвинуло Шатовой обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») накануне. В ведомстве уточнили, что женщина задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны.

При этом в воскресенье обвиняемая вину не признавала.

Чемодан с телом мальчика был обнаружен 12 июля. Тогда же были опубликованы кадры, на которых женщина катит чемодан по улицам города и оглядывается. Ее личность была установлена в тот же день. Ход расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура.