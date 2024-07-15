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Путин назвал металлургическую отрасль стратегически важной для России

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии страны. Об этом 15 июля заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к работникам данной сферы на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

«Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которые имеют, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации ее крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в настоящее время необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств. Он отметил, что год от года металлургическая отрасль в РФ становится всë более высокотехнологичной, и это открывает новые возможности в самых разных сферах — от авиации и космонавтики до электроники и медицины.

«Важно, чтобы металлургические предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудование. Для этого мы реализуем федеральный проект «Чистый воздух». Рассчитываю, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию», — сообщил президент.

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Ранее, 27 мая, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что страны Евросоюза (ЕС) не могут обойтись без металлов из России, иначе государствам придется покупать товар на мировых рынках, что будет дороже, а также сложнее в плане логистики. Он также отметил, что есть производители, в частности черных металлов, для которых сделаны исключения, и они могут спокойно поставлять свою продукцию в страны Евросоюза.

Год назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов металлургии с профессиональным праздником, отметил, что металлургическая отрасль в РФ в условиях антироссийских санкций успешно справляется с масштабными задачами, в том числе по импортозамещению. По словам Мишустина, комплекс играет ключевую роль в экономике РФ, способствует развитию смежных отраслей, укреплению обороноспособности государства и повышению благосостояния миллионов россиян.

День металлурга был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается в каждое третье воскресенье июля.

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