Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза в России

В России за всё время наблюдений фиксировались единичные случаи бабезиоза (клещевой инфекции). Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили о росте количества заражений бабезиозом в таких северных странах, как Финляндия и Эстония. При этом само заболевание распространено в южных регионах Европы.

«Основной естественный носитель этой инфекции — грызуны, переносчиками являются клещи», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре посоветовали использовать репелленты и надежно закрывать тело одеждой при посещении травянистых и лесных участков.

Бабезиоз является инфекционным заболеванием, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и гемолитической анемией.

Ранее, 3 июля, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что показатели заболеваемости клещевым боррелиозом в этом году превысили прошлогодние. По данным лаборатории «Гемотест», 17% клещей, которых люди приносили для анализа в их отделения по всей России с 1 января по 30 июня, были носителями болезни Лайма.