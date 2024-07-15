Украина не в состоянии восстановить границы 1991 года, заявил в интервью порталу HKCM, опубликованном 14 июля на YouTube, немецкий генерал, экс-глава военного совета НАТО Харальд Куят.

«Мы больше двух лет поддерживаем Украину, а она так и не сумела повернуть стратегическое положение в свою пользу. И ей этого и не удастся. Американцы в этом плане гораздо большие реалисты [чем европейцы]», — сказал он.

Куят напомнил, что США еще в декабре 2023 года, когда провалилось украинское наступление, сделали вывод, что Украина должна перейти в оборону для защиты той территории, которую пока контролирует.

Говоря о позиции Германии по отношению к украинскому конфликту, эксперт отметил, что в ней речь идет о моральных аспектах.

«В результате желаемое принимается за действительное, и мы постоянно слышим «Украина победит потому что должна победить» и прочее пустословие», — продолжил он.

Куят добавил, что в этой позиции прослеживается некомпетентность Евросоюза в сфере политики безопасности и нехватка блока в стратегическом мышлении. Он призвал Германию вернуться на путь сохранения мира, который в прошлом был начат канцлерами Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом.

В начале июля экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, снимает с повестки дня вопрос о выходе на границы 1991 года как обязательное условие мирных переговоров с Россией, поскольку пытается встроиться в политическую реальность на Западе, который стоит на пороге смены политических настроений избирателей.

Ранее Зеленский в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил, что «настоящей победой Украины» станет сохранение государственности, вступление в НАТО и ЕС и «сатисфакция» от России. При этом от ответа на прямой вопрос журналиста о требовании выхода на границы 1991 года он ушел.

В марте депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью указала, что ставя задачи по выходу к границам 1991 года, Киев выдает желаемое за действительное. Властям государства стоит управлять своими ожиданиями с учетом реальных событий, отметила политик.

В феврале польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий. Он отметил, что единственным вариантом разрешения конфликта может стать корейская модель, иначе всё будет напоминать «тлеющий вулкан».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.