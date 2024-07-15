Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Экономика
Путин сообщил о росте производства металлопродукции в ДНР и ЛНР за год на 30%
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Мир
Профессор из США назвал обещания о членстве в НАТО смертным приговором Украине
Экономика
Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
ВС России сбили украинский МиГ-29 и 36 беспилотников за сутки
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Экономика
Путин назвал металлургическую отрасль стратегически важной для России
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Армия
Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Происшествия
В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га
Сюжет:

Экс-глава военного совета НАТО счел невозможным возврат Украины к границам 1991 года

Экс-глава военного совета НАТО: Украина не сможет вернуть границы 1991 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не в состоянии восстановить границы 1991 года, заявил в интервью порталу HKCM, опубликованном 14 июля на YouTube, немецкий генерал, экс-глава военного совета НАТО Харальд Куят.

«Мы больше двух лет поддерживаем Украину, а она так и не сумела повернуть стратегическое положение в свою пользу. И ей этого и не удастся. Американцы в этом плане гораздо большие реалисты [чем европейцы]», — сказал он.

Куят напомнил, что США еще в декабре 2023 года, когда провалилось украинское наступление, сделали вывод, что Украина должна перейти в оборону для защиты той территории, которую пока контролирует.

Говоря о позиции Германии по отношению к украинскому конфликту, эксперт отметил, что в ней речь идет о моральных аспектах.

«В результате желаемое принимается за действительное, и мы постоянно слышим «Украина победит потому что должна победить» и прочее пустословие», — продолжил он.

Куят добавил, что в этой позиции прослеживается некомпетентность Евросоюза в сфере политики безопасности и нехватка блока в стратегическом мышлении. Он призвал Германию вернуться на путь сохранения мира, который в прошлом был начат канцлерами Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом.

Кордон муа: в Киеве снимают с повестки вопрос о границах 1991 года
Почему Зеленский меняет подход к миру с Россией

В начале июля экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, снимает с повестки дня вопрос о выходе на границы 1991 года как обязательное условие мирных переговоров с Россией, поскольку пытается встроиться в политическую реальность на Западе, который стоит на пороге смены политических настроений избирателей.

Ранее Зеленский в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил, что «настоящей победой Украины» станет сохранение государственности, вступление в НАТО и ЕС и «сатисфакция» от России. При этом от ответа на прямой вопрос журналиста о требовании выхода на границы 1991 года он ушел.

В марте депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью указала, что ставя задачи по выходу к границам 1991 года, Киев выдает желаемое за действительное. Властям государства стоит управлять своими ожиданиями с учетом реальных событий, отметила политик.

В феврале польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий. Он отметил, что единственным вариантом разрешения конфликта может стать корейская модель, иначе всё будет напоминать «тлеющий вулкан».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024