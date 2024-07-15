На Украине задержали 27 уклонистов при попытке сбежать в Молдову
На Украине задержали 27 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу страны. Об этом 15 июля сообщает украинская госпогранслужба в Telegram-канале.
«За «услугу» в случае удачной переправки они должны были заплатить $4–7 тыс.», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что организаторы отправляли указания по незаконному пересечению госграницы в одном из «профильных» Telegram-каналов. Некоторых уклонистов подвозили женщины.
Пограничники задержали мужчин в одном из сел Подольского района Одесской области. На нарушителей составили админпротоколы. На данный момент ведутся следственные действия, устанавливается круг причастных лиц.
Ранее, 6 июля, на Украине задержали четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу страны на надувных кругах через реку Тису. При задержании пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку. Сейчас служба пытается найти организатора схемы незаконной переправки людей через границу.
4 июля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин пытаются выехать с Украины. По словам депутата, всё больше людей работают в стране неофициально, чтобы избежать утечки личных данных в государственные базы.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.