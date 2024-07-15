Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Мир
Профессор из США назвал обещания о членстве в НАТО смертным приговором Украине
Экономика
Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
ВС России сбили украинский МиГ-29 и 36 беспиотников за сутки
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации

Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки

Дында о смягчении требований к продаже валютной выручки в РФ: это позитивный шаг
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында 15 июля отметил в беседе с «Известиями», что это решение обусловлено стабилизацией курса рубля и достижением приемлемого уровня ликвидности.

«До этого крупные компании-экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 60% выручки в иностранной валюте. Сейчас же порог снижен до 40% и данная мера будет действовать до конца апреля 2025 года. В июне порог был снижен с 80% до 60% — это уже второе понижение за последний месяц. Данное решение связано с предотвращением чрезмерного укрепления рубля в бюджетных интересах страны. Для компаний экспортеров этот шаг очевидно позитивен. Сейчас, они смогут быть более гибкими в закупках импортного оборудования и инвестициях. Если курс рубля по-прежнему будет укрепляться, стоит ожидать еще одного снижения до 20-30%», — сказал он.

Летние грозы: что будет с курсом рубля в ближайшем квартале
Волатильность снизится и курс постепенно должен стабилизироваться на более низких уровнях

Ранее, 27 апреля, правительство продлило требование об обязательной продаже валютной выручки на год, до 30 апреля 2025 года. Крупнейшие экспортеры обязаны переводить на счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной от поставок.

3 июня советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров рассказал «Известиям», что продление указа о реализации экспортерами своей валютной выручки на внутреннем рынке повлияло на укрепление рубля в мае.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024