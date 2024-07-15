Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки

Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында 15 июля отметил в беседе с «Известиями», что это решение обусловлено стабилизацией курса рубля и достижением приемлемого уровня ликвидности.

«До этого крупные компании-экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 60% выручки в иностранной валюте. Сейчас же порог снижен до 40% и данная мера будет действовать до конца апреля 2025 года. В июне порог был снижен с 80% до 60% — это уже второе понижение за последний месяц. Данное решение связано с предотвращением чрезмерного укрепления рубля в бюджетных интересах страны. Для компаний экспортеров этот шаг очевидно позитивен. Сейчас, они смогут быть более гибкими в закупках импортного оборудования и инвестициях. Если курс рубля по-прежнему будет укрепляться, стоит ожидать еще одного снижения до 20-30%», — сказал он.

Ранее, 27 апреля, правительство продлило требование об обязательной продаже валютной выручки на год, до 30 апреля 2025 года. Крупнейшие экспортеры обязаны переводить на счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной от поставок.

3 июня советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров рассказал «Известиям», что продление указа о реализации экспортерами своей валютной выручки на внутреннем рынке повлияло на укрепление рубля в мае.