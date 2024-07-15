В России назвали самых высокооплачиваемых офисных специалистов

Брокер стал самой высокооплачиваемой профессией в России в первом полугодии 2024-го, выяснили в рамках развития категории офисных профессий эксперты «Авито Работы». Они изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции.

Российские работодатели готовы предложить соискателям на должность брокера в среднем 174 438 рублей в месяц (предложение выросло на 24% за год). В описаниях вакансий размер зарплаты для этих специалистов обычно указывается в виде вилки — при этом учитываются максимально возможные значения, фактическая сумма заработка зависит от процентов со сделок.

На втором месте — профессия агента по недвижимости, в первом полугодии работодатели готовы были предложить кандидатам на эту позицию в среднем 123 463 рубля в месяц (+14% за год). Реальный доход этих специалистов обычно не привязан к окладу и зависит от результатов работы — процентов со сделок, премий и других факторов.

Замыкает тройку лидеров профессия инженера со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников 88 959 рублей в месяц (+24% за год).

На четвертом месте — адвокат, а на пятом — врач. Этим специалистам работодатели готовы платить в среднем 87 914 и 86 441 рублей соответственно.

В «Авито Работа» отметили, что IT-специальности в исследовании не учитывались.

Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных рассказал, что критерии, по которым офисные специалисты ищут работу, не такие как у сотрудников рабочих и линейных профессий. Они тратят больше времени на поиск вакансий, обращая внимание на условия труда, график работы и наличие бонусов от работодателя. «При поиске работы офисные соискатели отдают предпочтение специализированным онлайн-сервисам. Для них важна возможность выбрать проверенную компанию с высоким рейтингом, позитивными отзывами сотрудников и близкими ценностями, и этот запрос на безопасность удовлетворяют джоб-платформы, предоставляющие всю необходимую информацию», — добавил Пшеничных.