Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки. Снимок появился 15 июля на его странице в социальных сетях после победы над Колумбией.

«Еще один...» — подписал Месси фото в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), на котором 37-летний футболист показал подписчикам кубки 2021 и 2024 годов.

Финальная игра турнира состоялась 14 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Единственный гол забил в дополнительное время нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо, уточнила «Газета.Ru».

Месси выиграл свой 45-й трофей в карьере, обновив мировой рекорд. По ходу матча восьмикратный обладатель «Золотого мяча» получил травму и был вынужден покинуть поле до завершения встречи.

Финальный матч Кубка Америки был отложен на час и 20 минут из-за давки у стадиона. Рядом с ареной собрались болельщики без билетов на игру, которые попытались прорваться на трибуны. Полиция останавливала нарушителей и перекрывала вход на стадион.

До этого, 9 июля, комментируя результаты своей команды, Месси назвал невероятным выход сборной Аргентины в финал. По его словам, то, что сделал коллектив, — «это безумие».