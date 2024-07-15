Песков: Путин не связывался с Трампом после покушения на него и не планирует

Президент России Владимир Путин не связывался с бывшим лидером США Дональдом Трампом после того, как на него было совершено покушение. Об этом 15 июля сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не связывался, и не планируется никаких контактов», — отметил он.

Вместе с тем официальный представитель Кремля напомнил, что Москва уже изложила свою оценку этого происшествия накануне.

Говоря о безопасности Путина, пресс-секретарь президента РФ заверил, что она обеспечивается на должном уровне.

«Делается то, что необходимо делать с учетом международной эскалации и напряженности в целом», — добавил Песков.

Нападение на Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в стране нет места политически мотивированному насилию. Он также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности своего политического оппонента.