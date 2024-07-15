Современное мукомольное предприятие появится в Ступино

Современное предприятие по переработке зерна в муку планируют запустить в подмосковном городском округе Ступино на земле за 1 рубль. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

На строительство объекта планируют направить 170 млн рублей. Площадь переданного инвестору в аренду земельного участка составляет 15 га. Производственная площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение. К тому же завод будет соответствовать требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства

Проектная мощность будущего мукомольного предприятия комплекса составит 8,6 тыс. тонн муки в год, после ввода в эксплуатацию всех очередей. Ожидается, что завод запустят в 2026 году, это позволит создать около 60 рабочих мест.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», проектом займется компания «Цифровые перспективы». При его реализации применят научные исследования и инновационные технологии в сфере мукомольного и зернового производства. Также компания запустит линию по производству сухих молочных смесей для детей под брендом «Золотое перышко».