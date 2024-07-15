Суд в Москве заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Гессен Мария Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

Помимо наказания в виде лишения свободы суд на четыре года запретил Гессен заниматься администрированием сайтов. Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на российскую территорию или задержания в РФ.

Гессен была объявлена в розыск в декабре 2023 года. В Telegram-каналах сообщалось, что уголовное дело в ее отношении связано с дискредитацией ВС РФ в одном из интервью с участием журналистки.

Ранее, 11 июля, суд в Москве заочно приговорил к 8,5 года колонии по делу о фейках в отношении российской армии политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом). Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

В мае текущего года дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).