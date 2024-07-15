Кавказский инвестиционный форум открылся в Грозном

В городе Грозном, в резиденции главы Чеченской Республики и на площадке выставочного центра «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО), стартовал Кавказский инвестиционный форум. Гостей ждут насыщенная деловая программа, масштабная выставочная экспозиция и спортивные мероприятия.

В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2024 инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия. Экспозиции республик и компаний СКФО демонстрируют инвестиционный и экономический потенциал региона, его достижения в ключевых областях развития, а также служат площадкой для налаживания деловых контактов и поиска партнеров.

«На Северном Кавказе реализуется стратегия социально-экономического развития и работает государственная программа «Развитие СКФО на период до 2025 года», утвержденная 15 апреля 2024 года правительством Российской Федерации по поручению главы государства. Это создает условия для того, чтобы регион вышел на опережающий темп развития по ключевым социально-экономическим показателям. В настоящий момент идет активное привлечение инвестиций, развивается транспортно-логистическая инфраструктура, внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий. Новый имидж Северного Кавказа — современный, динамично развивающийся регион, комфортный для жизни и путешествий, и в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума мы подведем промежуточные итоги проделанной работы и обсудим примеры успешных проектов в самых разных сферах экономики. Это мероприятие — еще одна возможность обеспечить развитие торгово-экономических связей с нашими соседями и партнерами», — отмечает Александр Новак.

Темой центрального события деловой программы Кавказского инвестиционного форума — пленарного заседания — станет «Большой Кавказ — от моря до моря». 15 июля представители власти и бизнеса обсудят межрегиональное взаимодействие и его влияние на экономический рост Северного Кавказа. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак; министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов; помощник председателя правительства Российской Федерации Муслим Хучиев; генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко; президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин; председатель совета директоров Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева Александр Ткачев и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.