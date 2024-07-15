Новое исследование АСИ и Б1 раскроет основные тренды внутреннего туризма в России

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» 13 июля состоялся день «Устойчивая экономика и туризм в городах» трека Агентства стратегических инициатив (АСИ), где были презентованы результаты исследования внутреннего туризма в России, которое ежегодно проводится с Группой компаний Б1. С презентацией выступила Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Новый аналитический отчет был подготовлен при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда Росконгресс и содержит не только оценку текущей ситуации в сфере внутреннего туризма России, но и отслеживает ее динамику по сравнению с результатами предыдущего года.

«Эффективная реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» возможна только при наличии обратной связи. Об этом постоянно говорит наш президент Владимир Путин. Так, например, в этом году правительством страны утверждена Концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года с учетом возросшего интереса наших граждан путешествовать всей семьей на автомобиле. Исследования позволяют своевременно корректировать мероприятия нацпроекта или начать реализацию новых с целью создания еще больших возможностей для путешествий и развития внутреннего туризма», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, отмечает, что одним из ключевых выводов исследования стало то, что россияне все чаще выбирают путешествия по родной стране: «77% опрошенных выразили удовлетворенность путешествиями по России. Очень много было сделано в рамках профильного национального проекта в части создания новой инфраструктуры, мер поддержки турбизнеса. И сегодня мы видим, что туристическая отрасль — это драйвер развития регионов. Результаты исследования могут послужить для поиска решений и возможностей как для бизнеса, так и для органов власти, ответственных за развитие туризма».

В 2023 году было запущено первое совместное исследование — барометр российского внутреннего туризма, который зафиксировал настроения и ожидания путешественников и представителей турбизнеса. Туристическая отрасль России продолжает активно развиваться.

В 2024 году исследование было продолжено, чтобы проследить динамику, выявить предпочтения россиян и влияние мер поддержки на развитие бизнеса.

Туризм остается одной из приоритетных сфер, поддерживаемых государством. В 2023–2024 годы на поддержку отрасли выделено около 100 млрд рублей, более 28 млрд рублей предлагается направить регионам на развитие туризма в рамках единой субсидии 2025–2027 годов.

В 2024 году самым популярным вариантом отдыха становится посещение достопримечательностей в России — так собираются провести свой отпуск 40% опрошенных, 36% предпочитают отдых на даче, в загородном доме или деревне, 80% рассматривают путешествия в формате «тур выходного дня» в ближайшие регионы, а 30% планируют набираться сил на морских курортах. Существенно возрос интерес к регионам Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году 17% россиян планировали поездку на Дальний Восток, в 2024 году этот показатель увеличился до 29%. Аналогично интерес к Сибири вырос с 9 до 19%, а к Арктике — с 9 до 21%. Заинтересованность в зарубежных поездках сохраняется, особенно для пляжного отдыха: наиболее популярными международными направлениями являются Турция и Египет, которые рассматривают 23% респондентов, республики Закавказья — 19%, Республику Беларусь — 15%.