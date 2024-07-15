Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации
Сюжет:

Развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией обсудят на выездном мероприятии ВЭФ в Чите

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2024» — выездное мероприятие Восточного экономического форума — пройдет в Чите и Агинском Бурятском округе 19–20 июля. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

«В этом году форум «Новые горизонты – 2024» станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Запланирована насыщенная деловая и культурная программы. Участники форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества. Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья», — отметил губернатор края Александр Осипов.

В рамках пленарного заседания «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией» участники обсудят использование уникальной географии Забайкалья и накопленного опыта межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке для развития туризма и привлечения инвестиций, функционирование территорий опережающего развития, реализацию совместных инициатив и проектов, а также принципы современного разностороннего международного взаимодействия.

«В форуме примут участие представители российских и зарубежных органов власти, а также бизнес-сообщества. Уверен, их совместная работа позволит выработать конкретные решения, направленные на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия во благо Забайкальского края и Дальнего Востока, а темы и вопросы, озвученные в ходе мероприятий, станут хорошей основой для дискуссий на Восточном экономическом форуме», — подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Кроме того, участники форума подискутируют на тему медицинского и оздоровительного туризма, формирования новых туристических маршрутов на Дальнем Востоке, инвестиций и мер поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения.

Также на форуме состоится встреча Александра Осипова с иностранными делегациями, представителями деловых, научных и общественных кругов. На повестке дня — инвестиционная привлекательность региона, планы его развития, укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе культурной программы участники форума смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя — золотая Ага» и торжественное открытие скульптуры «Котел дружбы трех стран». Помимо этого, запланированы проведение фотовыставки туристических мест Забайкалья, выставочная презентация традиционных изделий и сувениров мастеров региона, а также различные мастер-классы.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» — это площадка для взаимодействия бизнеса и власти, укрепления международных связей, представления экономического потенциала и туристических возможностей не только Забайкальского края, но и всего Дальнего Востока. Форум проводится при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс.

IX Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024