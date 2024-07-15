В Ленобласти задержали бывшего лидера выборгской ОПГ

Оперативники задержали участников преступной группировки, включая ее лидера, пытавшейся взять под криминальный контроль рынок ритуальных услуг в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что 27 апреля в местную полицию обратился директор агентства ритуальных услуг с заявлением, что на него с бизнес-партнером напали пятеро злоумышленников. Нападавшие избили их и несколько раз выстрелили из травматического пистолета, настойчиво предлагая покровительство в обмен на возможность взять бизнес «под контроль».

Правоохранители задержали по горячим следам 33-летнего жителя Выборга. Мужчина ранее уже входил в состав ОПГ, за что был осужден, после чего в 2022 году выпущен на свободу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту нападения.

Позднее полиция задержала еще двух участников разбоя — неработающих выборжцы 34 и 36 лет. Среди них оказался экс-главарь преступной группировки Выборга, который вовремя отошел от дел и избежал заключения, когда ОПГ обезвреживали.

«Именно выход на свободу осужденных участников группы сподвиг их бывших соратников, избежавших наказание, на попытку возобновить противоправный бизнес», — уточнили в областном главке ведомства.

Все задержанные находятся под стражей. Остальные участники нападения разыскиваются.

Ранее, 11 июля, УФСБ Дагестана пресекла деятельность транснациональной организованной преступной группировки, причастной к распространению в РФ наркотиков. Кизлярский районный суд приговорил двух фигурантов к семи и пяти годам исправительной колонии строгого режима.