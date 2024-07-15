В Петербурге подростки избили свою 14-летнюю знакомую

Подростки избили несовершеннолетнюю девушку в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью к медикам, сообщает телеканал «78» в понедельник, 15 июля.

Инцидент произошел вечером 14 июля. В травмпункт детской поликлиники № 26 самостоятельно обратилась за помощью 14-летняя девочка. У нее диагностировали множественные ушибы головы и тела. Пострадавшую решили доставить в детскую городскую больницу № 19 на карете скорой помощи. В лечебном учреждении школьнице оказали медпомощь и отпустили.

Сама потерпевшая проживает на Тихоокеанской улице в поселке Парголово. По ее словам, 14 июля около 18:00 на пустыре рядом с домом ее избили знакомые подростки. Все обстоятельства произошедшего и личности напавших выясняются.