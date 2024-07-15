Роспотребнадзор может обратиться в прокуратуру по итогам исследования «Известий»

Роспотребнадзор запросил у редакции «Известий» все имеющиеся документы с результатами проверки готовой еды, заказанной в сервисах доставки Москвы. Речь идет о следующей фактуре: итоги лабораторных исследований, данные о месте продажи, наименование продавца небезопасной продукции, информация о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью.

Эти «материалы необходимы и обязательны для обращения в органы прокуратуры с целью согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий» в отношении компаний, которые допустили продажу пищевой продукции с нарушениями. Без этих сведений регулятор не сможет проверить компании.

«Известия» уже направили все протоколы исследований в службу.

С 27 июня по 3 июля редакция провела в государственной лаборатории анализ образцов восьми крупнейших брендов, которые реализуют собственную готовую продукцию. Речь идет о таких компаниях, как «Яндекс Лавка», «Самокат», «Тануки», «ВкусВилл», «Перекресток», «Шоколадница», Grow Food и Level Kitchen. В каждой из них редакция взяла по два блюда: горячее и салат. Эксперты изучали 16 проб еды, 10 из них оказались непригодными к потреблению.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.