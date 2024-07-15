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Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
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В Кремле не знают конкретного содержания мирного плана Орбана по Украине

Песков: Кремль не знает конкретного содержания мирного плана Орбана по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Кремле знают общее видение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно урегулирования кризиса на Украине, но не осведомлены о конкретном содержании его письма лидерам Евросоюза (ЕС), в котором он изложил пути разрешения конфликта. Об этом 15 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков подчеркнул, что Россия в курсе общих подходов премьер-министра Венгрии по урегулированию украинского конфликта.

Европа негодует из-за визита Орбана в Москву. Как реагируют лидеры ЕС

Ранее в этот день стало известно, что Орбан письменно проинформировал лидеров стран ЕС о предложениях Будапешта по разрешению кризиса на Украине. Политический директор политика Балаж Орбан отметил, что если Европа хочет мира, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение политического курса.

Ранее, 5 июля, премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. При этом Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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