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Тяжелый морской дрон на базе катера «Визир» сделают ракетным

Директор КМЗ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
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Фото: Кингисеппский машиностроительный завод
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Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) планирует вооружить тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» легкими ракетами. Об этом 15 июля сообщил директор машзавода Михаил Даниленко.

«Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тыс. рублей», — уточнил он в беседе с «РИА Новости».

В планах КМЗ разместить от шести до восьми пусковых установок на один борт. Они будут нести заряд небольшой мощности, но который точечно достигнет цели и осуществит подрыв, пояснил Даниленко.

Испытания такого катера уже запущены, сообщал он ранее.

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Гидрографический безэкипажный катер «Визир-2М» был представлен КМЗ в июне этого года. Он оснащен гиростабилизированной платформой, позволяющей работать в условиях непогоды и сильных волн.

В конце февраля Минобороны РФ разработало и утвердило новую программу боевой подготовки вертолетных подразделений морской авиации по уничтожению морских дронов. Как рассказали источники «Известий» в ведомстве, согласно документу, вертолеты Ка-27 будут выполнять разведывательные задачи, поиск и обнаружение надводных беспилотников, а Ка-29 — их уничтожать.

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