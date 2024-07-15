Осужденный президент ООО «ФСБ» Першин получил условно-досрочное освобождение

Бывший сотрудник ФСБ России и президент созданного в Балашихе ООО «Фонд содействия безопасности» Андрей Першин, который отбывал срок за мошенничество, получил условно-досрочное освобождение (УДО). Это следует из информации по делу на официальном портале судов общей юрисдикции города Москва.

По данным «Коммерсанта», он зарегистрировал фонд в 2004 году после отставки из ФСБ. По информации следствия, Першин пытался получить от предпринимателя 24 млн рублей за решение проблем, из-за которых того могли привлечь к уголовной ответственности. Юридические услуги экс-сотрудник ФСБ пытался навязать Сергею Мелину.

В итоге осенью 2022 года Першина приговорили к пяти годам колонии, но в этот срок засчитали время, которое он провел под стражей во время следствия и суда. Таким образом, 3 июля вступило в силу решение Преображенского районного суда Москвы отпустить его на свободу раньше положенного срока.

Против ходатайства об УДО не возражала администрация учреждения, уточнила «Газета.Ru».

4 июня Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам колонии за взяточничество и отпустил его на свободу, сочтя наказание отбытым.

Экс-акционер Кредитимпэкс Банка Георгий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки, получил 4 года 8 месяцев. Его суд также освободил от наказания.