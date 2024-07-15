Четыре человека пострадали при взрыве мотора катера в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве мотора на Кудиновском карьере в Подмосковье, трое из них — дети. Об этом 15 июля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел накануне, 14 июня. Причиной стала разгерметизация в моторном отсеке катера.
«Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр», — сообщил собеседник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее, 13 июля, источник «Известий» сообщал, что пять человек пострадали при взрыве газового баллона в деревне Савино Ступинского района Московской области, трое из них — дети. Одного ребенка в тяжелом состоянии перевели в ожоговый центр в Люберцах.