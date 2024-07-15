Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп после попытки покушения назвал фантастической работу Секретной службы
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Происшествия
Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник над Орловской областью
Сюжет:

Трамп: Байден был очень мил во время разговора после попытки покушения

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден был «очень мил» с ним во время разговора по телефону после попытки покушения на его жизнь во время предвыборного митинга. Об этом 14 июля сообщила газета New York Post.

В интервью изданию Трамп отметил, что оценил звонок Байдена и назвал разговор хорошим. При этом бывший президент Соединенных Штатов заметил, что нынешний американский лидер был очень милым.

Кроме того, в беседе с газетой Трамп заявил, что сотрудники Секретной службы США проделали «фантастическую работу», ликвидировав покушавшегося на его жизнь с первой попытки Томаса Мэтью Крукса. По словам политика, его могло уже не быть в живых, если бы он немного не повернул голову вправо, чтобы посмотреть данные о нелегальных иммигрантах на таблице. В тот самый момент раздался выстрел из винтовки AR–15, который мог стать смертельным, однако оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку.

Помимо этого Трамп выразил мнение, что Байден может попросить минюст США отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес. Он уточнил, что уже слышал о соответствующем распоряжении главы государства.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Нападение на Трампа произошло 14 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение по касательной в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. Телеканал CBS сообщил, что подозреваемый в стрельбе на митинге состоял в стрелковом клубе города Клэртон (Пенсильвания).

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент Штатов Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024