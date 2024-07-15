Трамп: Байден был очень мил во время разговора после попытки покушения

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден был «очень мил» с ним во время разговора по телефону после попытки покушения на его жизнь во время предвыборного митинга. Об этом 14 июля сообщила газета New York Post.

В интервью изданию Трамп отметил, что оценил звонок Байдена и назвал разговор хорошим. При этом бывший президент Соединенных Штатов заметил, что нынешний американский лидер был очень милым.

Кроме того, в беседе с газетой Трамп заявил, что сотрудники Секретной службы США проделали «фантастическую работу», ликвидировав покушавшегося на его жизнь с первой попытки Томаса Мэтью Крукса. По словам политика, его могло уже не быть в живых, если бы он немного не повернул голову вправо, чтобы посмотреть данные о нелегальных иммигрантах на таблице. В тот самый момент раздался выстрел из винтовки AR–15, который мог стать смертельным, однако оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку.

Помимо этого Трамп выразил мнение, что Байден может попросить минюст США отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес. Он уточнил, что уже слышал о соответствующем распоряжении главы государства.

Нападение на Трампа произошло 14 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение по касательной в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. Телеканал CBS сообщил, что подозреваемый в стрельбе на митинге состоял в стрелковом клубе города Клэртон (Пенсильвания).

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент Штатов Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.