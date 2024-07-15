В Омске арестовали пособника террористической организации

Омский суд арестовал пособника группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), который организовал сбор средств на покупку оружия для боевиков террористической организации. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Омской области.

По оперативным данным, также задержали и его сообщника, проживающего в Новосибирске. Оба пособника являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона. Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков.

Также сообщалось, что пособники изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), прошли ряд обучений по скачанной из интернета специализированной литературе террористической направленности

«В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности. Проживавший в Омске пособник по решению суда заключен под стражу. В настоящее время осуществляется комплекс оперативно-следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ РФ по Омской области Ирина Руснак.

11 июля сотрудники ФСБ пресекли теракт в Майкопе. Выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание. Злоумышленник провел разведку, составил схему атаки и приобрел необходимые для изготовления самодельных зажигательных веществ компоненты.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). У мужчины были обнаружены и изъяты флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства. После совершения преступления он собирался уехать за границу.