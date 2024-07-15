В МИЦ «Известия» обсудят последствия изменения климата
16 июля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Новая климатическая реальность: как подготовиться к стремительным изменениям?».
Как адаптировать инфраструктуру городов к опасным метеорологическим явлениям? Какими глобальными последствиями грозят изменение климата и экстремальная жара? Как изменится климат в регионах России?
Участники:
- Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН;
- Сергей Гулев, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН;
- Оксана Липка, заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН;
- Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.