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Пограничник в Одесской области застрелил попытавшегося бежать из Украины мужчину

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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На юге Украины в Одесской области пограничник застрелил мужчину, который попытался совершить попытку побега на автомобиле вместе с другими украинцами через границу в сторону Приднестровья. Об этом 15 июля сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в селе Дементовка, в 30 км от границы.

«Пограничники устроили автомобильную погоню за машиной 29-летнего одессита, ехавшего в сторону границы. С ним были еще три пассажира. После остановки авто один из пассажиров бросился бежать, но пограничник застрелил его из пистолета», — указано в Telegram-канале издания.

Отмечается, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проведение расследования. В свою очередь украинская газета «Думская» добавляет, что пытавшиеся совершить побег четверо мужчин были не уклонистами, а дезертирами. По данным СМИ, военные самовольно оставили полигон в Подольском районе и пытались уйти в Приднестровье. При попытке оказать сопротивление пограничникам, один из них был застрелен.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
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Ранее, 29 июня, британская газета The Guardian сообщила, что на Украине всё больше мужчин бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

До этого, 25 июня, на Украине сообщили о задержании 100 пытавшихся сбежать из страны уклонистов. Отмечается, что в состав группы, которая помогала уклонистам, входил и правоохранитель, который давал советы водителям, как объезжать блокпосты по пути к границе. За свои услуги организаторы брали от $5 тыс. до $18 тыс., а на партии в 100 человек планировали заработать $1 млн.

Начальник отдела организации пограничного контроля украинской пограничной службы Игорь Матвийчук 23 июня сообщил, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в европейские страны. По его словам, большую часть уклонистов пограничники задерживают. Для нарушителей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа, а организаторы незаконных схем выезда из страны несут уголовную ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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