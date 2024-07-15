Очередь машин перед Крымским мостом начала сокращаться

Очередь автомобилей перед въездом на Крымский мост начала сокращаться и составляет не более 1490 машин в обоих направлениях. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении, где приводятся данные на 11:00 мск.

За час до этого, в 10:00 мск, в очереди находилось 1590 машин — 1350 со стороны Тамани и 240 со стороны Керчи. В 9:00 мск очередь достигала 1750 автомобилей.

Ранее, 6 июля, министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что пункты досмотра на подъездах к Крымскому мосту усилили работу на летний сезон. Причиной стало обеспечение безопасности путешествующих в Крым и в обратном направлении.