Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы

Академия «Ангелы Плющенко», откуда в школу тренера Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, потребовала вернуть потраченные на ее подготовку деньги.

Отмечается, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко требует почти 2 млн рублей. При этом мать спортсменки утверждает, что за всё заплатили спонсоры.

«В долг мы не тренировались никогда. Этого просто не было и быть не может», — рассказала Наталья Парсегова.

Дочь в академию она привела в 2020 году. По ее словам, первые полтора года они тренировались за свой счет, а затем появились спонсоры. Парсегова подчеркнула, что школа просит еще раз заплатить за услуги, которые уже оплачены.

Прокомментировала ситуацию и совладелица академии Яна Рудковская. По ее словам, тренировки Парсеговой финансировало учреждение, а деньги изначально пытались вернуть в досудебном порядке.

«Условия договора, подписанного между академией и мамой Арины, очень просты: если Арина занимается в «Ангелах Плющенко», то весь срок действия договора все расходы несет только наша сторона», — отметила Рудковская.

При этом в интервью «Спорт-Экспрессу» мать фигуристки описала другую схему оплаты. По ее словам, дочь отбивала спонсорские деньги.

«Это история нова и, наверное, даже может стать прецедентной, если она к чему-то приведет. Потому-то, в принципе, большая часть фигурного катания в России было завязана на государстве», — уточнил обозреватель издания Дмитрий Кузнецов.

Первое заседание суда пройдет 17 июля.

Накануне Евгений Плющенко объявил о возвращении в спорт фигуристки Александры Трусовой. Он также рассказал, что контрольные прокаты с участием 20-летней спортсменки пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге, рекомендовав их посетить. По словам Плющенко, он на своем примере доказал, что возвращение в большой спорт реально.