В Москве завершился дважды занесенный в Книгу рекордов России VK Fest

В Москве в воскресенье, 14 июля, завершился фестиваль VK Fest, который является одним из самых масштабных летних событий в России.

В мероприятии на нескольких сценах приняли участие более 100 звезд. VK Fest собрал представителей рэпа, поп-музыки. Ждали и рокеров. Например, группу «25/17» зрители отказывались отпускать. В итоге у них получился свой небольшой концерт. Для десятков тысяч фанатов были организованы конкурсы и мастер-классы.

Фестиваль был дважды занесен в Книгу рекордов России. Во-первых, по числу артистов, групп и блогеров — их было 277. А во-вторых, по количеству активностей — работала 161 дополнительная площадка. Посетители могли заняться разными видами спорта — от шахмат до хоббихорсинга. Также у зрителей была возможность пообщаться со спортсменами.

«Каждому болельщику нужен повод для встречи, не все успевают на соревнованиях. Второе — получилась презентация каких-то новых проектов, которые делает большое количество команд», — отметил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Закрылся VK Fest 14 июля. При этом до последнего не было известно, кто завершит мероприятие. В итоге закрыла фестиваль группа «Руки Вверх!».

Всего за два дня на мероприятии побывали 85 тыс. зрителей.

За время работы фестиваля одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы.