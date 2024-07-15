Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
В ближайшие дни на юге России температура воздуха достигнет +42 градуса. Об этом 15 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях [температура ожидается] до +39...+42 градусов», — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, в Крыму воздух может прогреться до +38.
Он отметил, что жара ожидается и на территории Центрального и Сибирского федеральных округов страны. Так, согласно прогнозам, в Воронежской области температура воздуха может достигнуть +37 градусов, а в Белгородской и Курской подняться до +36.
Как уточнил Вильфанд, в Кемеровской области и на Алтае ожидается до +36...+37, пишет «Газета.Ru».
Ранее, 12 июля, научный руководитель Гидрометцентра, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких. Связано это было с тем, что воздушные массы переносились с юго-запада, с Средиземного моря, с самых южных акваторий Атлантики и даже с севера Африканского континента, объяснил Вильфанд.