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Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: на юге России температура воздуха поднимется до +42 градусов
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В ближайшие дни на юге России температура воздуха достигнет +42 градуса. Об этом 15 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях [температура ожидается] до +39...+42 градусов», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в Крыму воздух может прогреться до +38.

Он отметил, что жара ожидается и на территории Центрального и Сибирского федеральных округов страны. Так, согласно прогнозам, в Воронежской области температура воздуха может достигнуть +37 градусов, а в Белгородской и Курской подняться до +36.

Как уточнил Вильфанд, в Кемеровской области и на Алтае ожидается до +36...+37, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, 12 июля, научный руководитель Гидрометцентра, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких. Связано это было с тем, что воздушные массы переносились с юго-запада, с Средиземного моря, с самых южных акваторий Атлантики и даже с севера Африканского континента, объяснил Вильфанд.

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