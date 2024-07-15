Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник над Орловской областью

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Клычков уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждений не было. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее в этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Курской областью. Он отметил, что дроны были уничтожены в Железногорском районе региона.

Также 15 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что над Севским районом региона средства ПВО сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот день там были уничтожены еще шесть украинских БПЛА. По словам Богомаза, попытке атаковать подверглись Севский, Погарский и Брасовский районы.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.