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Дома у стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство

WP: в доме стрелявшего в Трампа нашли второе подозрительное устройство
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили еще одно «подозрительное устройство» в жилище Томаса Мэтью Крукса, который подозревается в нападении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 15 июля пишет газета The Washington Post.

«В доме предполагаемого стрелявшего Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — указано в публикации.

Днем ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники следствия сообщила, что взрывные устройства были обнаружены в машине подозреваемого в покушении на Трампа. Отмечалось, что автомобиль Крукса был припаркован неподалеку от места, где проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США в штате Пенсильвания.

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Нападение на Трампа произошло 14 июля. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Телеканал CBS сообщил, что подозреваемый в стрельбе на митинге состоял в стрелковом клубе города Клэртон (Пенсильвания). Президент клуба Билл Селлитто подчеркнул, что произошедшее на митинге было «бессмысленным актом насилия» и клуб однозначно осуждает действия стрелявшего.

Действующий президент страны Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очевидным, что жизнь Трампа находится в опасности на фоне многочисленных попыток устранить его с политической арены. Россия всегда осуждала и осуждает любое насилие в политической борьбе, подчеркнул он.

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